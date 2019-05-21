ЗАО «Бобруйский бровар» выпустило первый сезонный продукт в линейке кваса «ХАТНІ». Летняя новинка со вкусом сока черной смородины и мятой уже появилась в магазинах Беларуси.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, квас «ХАТНІ З парэчкамi i мятай» представляет собой пастеризованный квас брожения, приготовленный по традиционной рецептуре на основе натуральных ингредиентов. Темный квас с сокосодержащей базой черной смородины и мятой обладает ярко выраженным ягодным вкусом и освежающим действием.

«Задача современного рынка – удивлять потребителя, идти в ногу со временем и совершенствовать продукт. Квас с черной смородиной и мятой – первая лимитированная серия в линейке бренда, мы сделали необычный для нашей компании продукт, но остались верны традициям квасоварения и сохранили натуральный вкус истинного напитка», — сказала директор по маркетингу ЗАО «Бобруйский бровар» Светлана Волковец.

Новая линейка кваса «ХАТНІ З парэчкамi i мятай» будет доступна весь летний сезон в ПЭТ-упаковке объемом 0,9 и 1,4 л, рекомендуемая цена – 1,65 и 2,15 руб. соответственно. Температура хранения – от 0 до 22 градусов. Содержание алкоголя не более 1,2%. Срок годности – 205 суток.