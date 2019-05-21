В рамках 19-ой Международной научной конференции «Сахаровские чтения 2019 года: экологические проблемы XXI века» 23 мая состоится кино-дискуссия «Ты заметил, как меняется планета?» с участием зарубежных экспертов из России, Турции и Польши.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве энергетики, участники мероприятия обсудят актуальные вопросы современности, связанные с глобальным потеплением. Климатические изменения приводят к серьезным последствиям для окружающей среды. Специалисты отмечают очевидный экономический ущерб от изменения климата – увеличение длительности засушливых периодов отражается на урожайности сельскохозяйственных культур, из-за частого и резкого перепада температур разрушаются дорожное покрытие и здания.

Беларусь одна из первых ратифицировала Парижское соглашение 2015 года, которое регулирует меры по снижению углекислого газа в атмосфере. В республике проводится политика рационального использования энергоресурсов и гармоничного развития источников генерации. По мнению специалистов, атомная генерация, которая является одновременно «зеленым» и бесперебойным источником энергии, в ближайшем будущем может стать настоящими «легкими для планеты».

В рамках мероприятия состоится демонстрация фильмов из цикла Wild Edens, инициированного Госкорпорацией «Росатом», которые рассказывают о хрупкости экосистемы и важности личного участия каждого человека в спасении планеты. В основе проекта — съемка серии документальных фильмов о нетронутых человеком местах, населенных животными и растениями, которые могут оказаться под угрозой исчезновения из-за глобальных климатических изменений. Первые два фильма из серии Wild Edens, посвященные уникальной природе России и Турции, были показаны более 1000 раз в 155 странах мира. Потенциальная аудитория фильмов составляет 660 млн человек. В данный момент на телеканале National Geographic идет трансляция фильма Wild Edens: South Asia.

В рамках дискуссии выступят Сергей Позняк, заместитель директора по научной работе МГЭИ им. Сахарова при БГУ; Олег Муратов, профессор, член общественного совета Госкорпорации «Росатом», ответственный секретарь Северо-Западного отделения Ядерного общества России, действительный член Академии наук экологии, безопасности человека и природы (Санкт-Петербург, Россия); Ахмед Демирак, профессор Университета Мугла (Мугла, Турция), а также студенты БГУ, МГЭИ, БГУИР, БНТУ.