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ЭКОНОМИКА РБ


ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ О РЕГИОНАЛЬНЫХ СОВЕТАХ ПО РАЗВИТИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ОБСУДИЛИ И ДОРАБОТАЛИ В РСПП
15:59 21.05.2019

В Республиканском союзе промышленников и предпринимателей на круглом столе «Оптимизация работы региональных советов по развитию предпринимательства» обсудили и доработали типовое положение о региональных советах по развитию предпринимательства.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в РСПП, де-юре региональные советы созданы и работают. А де-факто – зачастую только на бумаге. Это стало ясно после проведенного исследования «Диалог бизнеса и власти в регионах: как повысить эффективность работы советов по развитию предпринимательства на локальном уровне?», которое провел Республиканский союз промышленников и предпринимателей совместно с ОО «Либеральный клуб».

Один из авторов исследования, аспирант юридического факультета БГУ и эксперт РСПП Никита Беляев рассказал, что проведенная работа выявила однозначно низкую эффективность и качество работы советов как площадок по сбору, решению и продвижению проблем бизнеса. Одной из причин такого положения дел эксперты считают отсутствие типового положения для региональных советов, в котором были бы четко прописаны цели, задачи, полномочия и регламент работы этих формирований.

Как отметил председатель Республиканского союза промышленников и предпринимателей Александр Швец, анализ проблем частного бизнеса на местах в целом по республике показал, что нет должной скоординированности действий местных советов по развитию предпринимательства, понимания уровня и перечня вопросов, которые они должны рассматривать и решать. Непонятны даже критерии формирования состава советов и руководства ими.

«В настоящее время есть только тенденция к выстраиванию этой системы, есть первые шаги. Пока мы не пропишем регламент, не детализируем всю работу советов – эффективной она не будет», – сказал А. Швец.

Кто должен возглавлять совет, какое соотношение бизнесменов и чиновников должно быть в его составе, какой круг вопросов будет в их компетенции, какой статус и побудительную силу будут иметь решения и как они должны оформляться, какова должны быть степень публичности и открытости заседаний и как эффективные советы могут повлиять на уровень коррупции - все это детально обсудили участники круглого стола.

С учетом внесенных правок и озвученных предложений проект будет доработан и размещен в ближайшее время для широкого обсуждения на сайтах Республиканского союза промышленников и предпринимателей, Совета по развитию предпринимательства, Министерства экономики, Национальном правовом интернет-портале. Итогом этой работы станет утверждение Типового положения постановлением Совета министров Беларуси.
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