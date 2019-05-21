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ЭКОНОМИКА РБ


ЗА ЧЕТЫРЕ МЕСЯЦА В МИНСКОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ТАМОЖНЕ КОЛИЧЕСТВО ДЕКЛАРИРУЮЩИХ ТОВАРЫ СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ УВЕЛИЧИЛОСЬ НА 20%
15:44 21.05.2019

За 4 месяца текущего года количество субъектов хозяйствования, осуществляющих таможенное декларирование товаров в Минской региональной таможне, увеличилось на 20% в сравнении с таким же периодом 2018 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в МРТ, такие результаты являются следствием работы таможни по дальнейшему развитию благоприятных условий для ведения бизнеса. В Минском регионе в последнее время достигнуты конкретные результаты по упрощению таможенных формальностей и ускорению совершения таможенных операций: внедрены системы электронного документооборота между владельцем склада временного хранения и таможней, практически на 60% снижено количество проведенных таможенных досмотров при одновременном кратном росте их эффективности.

За январь-апрель 2019 года в таможне зарегистрировано более 190 тыс. деклараций на товары. Прирост, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, составил 26%. При этом стоимость товаров, вывозимых из страны, выросла на 21%, а стоимость импорта – на 31%. Практически 100% деклараций на товары подаются субъектами хозяйствования в электронном виде.

Через таможенную границу ЕАЭС в зоне деятельности МРТ за указанный период перемещено более 7 тыс. тонн различных товаров.

В таможне 93% партий товаров помещаются под таможенную процедуру таможенного транзита в течение не более чем 10 минут. Доля партий товаров, ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС, время выпуска которых не превышает 2-х часов, составила в апреле текущего года 76%.
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