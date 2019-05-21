Более 100 км лесохозяйственных дорог будет введено в лесном фонде Минлесхоза в 2019 году.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минлесхоза, наибольшее количество объектов – 7 – появится в лесном фонде Витебской области. Еще 3 дороги будут построены в Брестской области, по 2 объекта появятся в Витебской, Минской и Могилевской областях, 1 дорогу планируют ввести в Гродненской области. Таким образом, за год в лесном фонде Минлесхоза будет введено 17 лесохозяйственных дорог.

Отметим, что объемы строительства данных объектов регулируются Государственной программой «Белорусский лес» на 2016–2020 годы. Всего за 5 лет в системе Минлесхоза планируется построить не менее 500 км лесохозяйственных дорог. Еще 64,5 км будет введено организациями Управления делами Президента Республики Беларусь. Это позволит обеспечить устойчивую работу предприятий лесного комплекса.

Увеличение протяженности транспортной сети в лесу обусловлено необходимостью освоения ежегодно увеличивающейся расчетной лесосеки, своевременного проведения лесовосстановительных работ и мероприятий по борьбе с болезнями и вредителями леса, ликвидации лесных пожаров.

При этом общая густота дорожной сети в лесном фонде Республики Беларусь, пригодная для круглогодичного использования, составляет 0,23 километра на 100 гектаров общей площади. Это говорит о недостаточности транспортного освоения лесных массивов. Для сравнения в Латвийской Республике данный показатель равен 1 километру на 100 гектаров, в Северной Европе – 3 километрам, в Федеративной Республике Германия – 3,6 километра на 100 гектаров.

Вместе с тем, за последние 60 лет лесистость территории Республики Беларусь увеличилась почти вдвое и в настоящее время продолжает расти. С ежегодным увеличением лесного фонда наблюдается устойчивый рост площадей приспевающих, спелых и перестойных насаждений. Общий запас спелой древесины составляет 263 млн. куб. метров.

В 2018 году в лесном фонде Министерства лесного хозяйства построено и введено в эксплуатацию 14 лесохозяйственных дорог общей протяженностью 101,118 км. На их строительство затрачено 9 347,8 тыс. рублей инвестиций без привлечения средств республиканского бюджета.