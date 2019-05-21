ЭКОНОМИКА РБ

ВО ВТОРОМ ЭТАПЕ ПИЛОТНОГО ПРОЕКТА ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМЫ ОТСЛЕЖИВАНИЯ ТРАНЗИТНЫХ ПЕРЕВОЗОК ТОВАРОВ УЧАСТВУЮТ БОЛЕЕ 20 СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ

14:45 21.05.2019 С 1 мая в республиканском пункте таможенного оформления «Бенякони-1» Гродненской региональной таможни и внутреннем пункте таможенного оформления «Минск-Белтаможсервис-2» Минской региональной таможни проводится второй этап внутриреспубликанского пилотного проекта применения системы отслеживания транзитных перевозок товаров. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, проведение эксперимента ориентировано на оперативный мониторинг маршрутов следования транспортных средств международной перевозки в режиме реального времени. Система разработана национальным оператором во взаимодействии с Государственным таможенным комитетом. Со своей стороны, Государственным таможенным комитетом в рамках проекта доработана информационная система таможенных органов. На сегодня в рамках проекта электронные пломбы были применены в отношении транзитных перевозок товаров, осуществляемых 21 субъектом хозяйствования. Второй этап республиканского пилотного проекта продлится до 31 мая. В текущем году планируется также провести подобный эксперимент с участием государств-членов ЕАЭС.