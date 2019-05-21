|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|21.05.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ВО ВТОРОМ ЭТАПЕ ПИЛОТНОГО ПРОЕКТА ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМЫ ОТСЛЕЖИВАНИЯ ТРАНЗИТНЫХ ПЕРЕВОЗОК ТОВАРОВ УЧАСТВУЮТ БОЛЕЕ 20 СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
14:45 21.05.2019
С 1 мая в республиканском пункте таможенного оформления «Бенякони-1» Гродненской региональной таможни и внутреннем пункте таможенного оформления «Минск-Белтаможсервис-2» Минской региональной таможни проводится второй этап внутриреспубликанского пилотного проекта применения системы отслеживания транзитных перевозок товаров.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, проведение эксперимента ориентировано на оперативный мониторинг маршрутов следования транспортных средств международной перевозки в режиме реального времени.
Система разработана национальным оператором во взаимодействии с Государственным таможенным комитетом. Со своей стороны, Государственным таможенным комитетом в рамках проекта доработана информационная система таможенных органов.
На сегодня в рамках проекта электронные пломбы были применены в отношении транзитных перевозок товаров, осуществляемых 21 субъектом хозяйствования.
Второй этап республиканского пилотного проекта продлится до 31 мая. В текущем году планируется также провести подобный эксперимент с участием государств-членов ЕАЭС.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 22.05.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 21.05.2019
Курсы в банках
на 21.05.2019
Конвертация в банках
на 21.05.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте