ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
21.05.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ВО ВТОРОМ ЭТАПЕ ПИЛОТНОГО ПРОЕКТА ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМЫ ОТСЛЕЖИВАНИЯ ТРАНЗИТНЫХ ПЕРЕВОЗОК ТОВАРОВ УЧАСТВУЮТ БОЛЕЕ 20 СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
14:45 21.05.2019

С 1 мая в республиканском пункте таможенного оформления «Бенякони-1» Гродненской региональной таможни и внутреннем пункте таможенного оформления «Минск-Белтаможсервис-2» Минской региональной таможни проводится второй этап внутриреспубликанского пилотного проекта применения системы отслеживания транзитных перевозок товаров.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, проведение эксперимента ориентировано на оперативный мониторинг маршрутов следования транспортных средств международной перевозки в режиме реального времени.

Система разработана национальным оператором во взаимодействии с Государственным таможенным комитетом. Со своей стороны, Государственным таможенным комитетом в рамках проекта доработана информационная система таможенных органов.

На сегодня в рамках проекта электронные пломбы были применены в отношении транзитных перевозок товаров, осуществляемых 21 субъектом хозяйствования.

Второй этап республиканского пилотного проекта продлится до 31 мая. В текущем году планируется также провести подобный эксперимент с участием государств-членов ЕАЭС.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 22.05.2019
валюта курс
EUR 2.3142
USD 2.0759
RUB 3.2154
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 21.05.2019
валюта курс +/-
EUR 2.3142 -0.0093
USD 2.0759 -0.006
RUB 3.2154 -0.0114
все курсы архив

Курсы в банках
на 21.05.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.3150 2.3180
USD 2.0750 2.0780
RUB 3.2120 3.2230
подробнее

Конвертация в банках
на 21.05.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1130 1.1150
EUR/RUB 71.7000 72.3000
USD/RUB 64.4000 64.7000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте