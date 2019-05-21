После принятия указа и реализации предусмотренных в нем мероприятий результаты кадастровой оценки всех видов объектов недвижимости можно будет использовать для определения цены продажи государственной недвижимости. Такое мнение высказал генеральный директор Национального кадастрового агентства Госкомимущества Андрей Филипенко.

По его словам, важнейшим программным документом для стимулирования развития рынка недвижимости, ипотеки, налогообложения недвижимости и возможности массового формирования информации о недвижимом имуществе, может стать разработанный проект указа, в соответствии с которым для целей кадастровой оценки объектов недвижимого имущества планируется использовать ортофотопланы и другие данные дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ).

После принятия указа и реализации предусмотренных в нем мероприятий результаты кадастровой оценки всех видов объектов недвижимости можно будет использовать для определения цены продажи государственной недвижимости, размеров арендных платежей, как основание для предоставления льгот и социальных выплат, в статистике и регулировании деятельности банков, для инвестирования и территориального планирования.

Кроме того, кадастровая оценка недвижимости даст возможность отразить недвижимость на бухгалтерском балансе, определить страховую стоимость имущества, залоговую стоимость имущества для целей кредитования, начальную цену имущества на судебных торгах, повысить оперативность и снизить расходы исполнительных действий, сможет служить ориентиром при определении рыночной стоимости в процессе индивидуальной оценки, принятии управленческих решений и т.д.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном комитете по имуществу, представители системы Госкомимущества приняли сегодня участие в презентации предварительных результатов Национального обзора жилищного сектора Беларуси.

Подготовка данного обзора городского развития, жилищного хозяйства и землепользования была запрошена правительством Беларуси через Министерство архитектуры и строительства. Разработка началась в декабре 2017 года с подготовительной миссии секретариата ЕЭК ООН, в ходе которой была согласована окончательная структура документа. Ознакомительная миссия международной группы экспертов состоялась в мае 2018 года.

А. Филипенко рассказал о шагах Беларуси в направлении совершенствования системы регистрации недвижимости, адресной системы, системы массовой оценки недвижимости в Беларуси в рамках Плана по выполнению рекомендаций международных экспертов в проекте Национального обзора Беларуси.

В своем выступлении он отметил, что «надсистемой» системы государственной регистрации является система управления территориями, экономикой и финансами Беларуси.

Упоминая рекомендации международных экспертов, касающиеся совершенствования системы налогообложения, программ проверки качества данных, стимулирования развития рынка недвижимости и ипотеки, оценки системы основных реестров и иные, генеральный директор НКА рассказал, что все они коррелируются с действующей в настоящее время в Беларуси правительственной Программой развития системы государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним на 2014 – 2020 годы) и что при разработке очередной такой программы (2021 – 2025) также будет проводиться объективный анализ и оценка текущей ситуации по системе основных реестров, и, исходя из целей социально экономического развития страны, будет разрабатываться план мероприятий.

В очередной Программе развития на 2021-2025 годы также планируется предусмотреть продолжение мероприятий по повышению качества данных, в том числе путем интеграции с другими государственными информационными системами для исключения дублирования данных и взаимного обновления данных в режиме «система-система».