Комитет госконтроля Минской области и ГУ «Минский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» провели мониторинг 72 объектов придорожного сервиса Минской области, расположенных на трассах республиканского и международного значения, включая М1, М2, М6, М7.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля, недостатки и нарушения законодательства выявлены в 50 объектах придорожного сервиса Минщины. Среди наиболее распространенных – нарушения требований правил торговли, несоблюдение санитарных норм, правил и гигиенических нормативов, технических нормативных правовых актов. Выявлены факты реализации некачественной продукции собственного производства, отсутствия ценников, несоблюдения ассортиментного перечня товаров. Установлены нарушения ведения книги замечаний и предложений или ее отсутствие, в некоторых объектах придорожного сервиса не размещена информация о защите прав потребителей. Не все работники магазинов смогли предъявить справку о прохождении обязательного медосмотра.

По итогам мониторинга 15 должностных лиц привлечено к дисциплинарной ответственности, 1 человек освобожден от занимаемой должности.

К настоящему времени большинство выявленных недостатков и нарушений устранено.