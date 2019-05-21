|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|21.05.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
В 50 ОБЪЕКТАХ ПРИДОРОЖНОГО СЕРВИСА МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫЯВЛЕНЫ НЕДОСТАТКИ И НАРУШЕНИЯ
14:27 21.05.2019
Комитет госконтроля Минской области и ГУ «Минский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» провели мониторинг 72 объектов придорожного сервиса Минской области, расположенных на трассах республиканского и международного значения, включая М1, М2, М6, М7.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля, недостатки и нарушения законодательства выявлены в 50 объектах придорожного сервиса Минщины. Среди наиболее распространенных – нарушения требований правил торговли, несоблюдение санитарных норм, правил и гигиенических нормативов, технических нормативных правовых актов. Выявлены факты реализации некачественной продукции собственного производства, отсутствия ценников, несоблюдения ассортиментного перечня товаров. Установлены нарушения ведения книги замечаний и предложений или ее отсутствие, в некоторых объектах придорожного сервиса не размещена информация о защите прав потребителей. Не все работники магазинов смогли предъявить справку о прохождении обязательного медосмотра.
По итогам мониторинга 15 должностных лиц привлечено к дисциплинарной ответственности, 1 человек освобожден от занимаемой должности.
К настоящему времени большинство выявленных недостатков и нарушений устранено.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 22.05.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 21.05.2019
Курсы в банках
на 21.05.2019
Конвертация в банках
на 21.05.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте