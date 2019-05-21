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ЭКОНОМИКА РБ
ПРОИЗВОДСТВО ПРОМПРОДУКЦИИ В МИНСКЕ В ЯНВАРЕ-АПРЕЛЕ СОКРАТИЛОСЬ НА 2,7%
13:35 21.05.2019
В январе-апреле 2019 г. объем промышленного производства Минска в текущих ценах составил 5554,3 млн. рублей, или в сопоставимых ценах 97,3% к уровню января-апреля 2018 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении Минска, объем промышленного производства в горнодобывающей промышленности составил 148,3%, в обрабатывающей промышленности − 95,3%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом − 103,1% и в водоснабжении; сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений − 105%.
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