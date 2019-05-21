В январе-апреле 2019 г. объем промышленного производства Минска в текущих ценах составил 5554,3 млн. рублей, или в сопоставимых ценах 97,3% к уровню января-апреля 2018 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении Минска, объем промышленного производства в горнодобывающей промышленности составил 148,3%, в обрабатывающей промышленности − 95,3%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом − 103,1% и в водоснабжении; сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений − 105%.