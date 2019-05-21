На Новосибирском заводе химконцентратов (ПАО «НЗХК»; входит в Топливную компанию Росатома «ТВЭЛ»), успешно завершилась инспекционная проверка - выходной контроль изготовленной партии ядерного топлива для начальной загрузки в реактор строящегося энергоблока №2 Белорусской АЭС (Островец, Гродненская область).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ОАО «ТВЭЛ», в рамках контракта между АО «ТВЭЛ» и генеральным проектировщиком, генеральным подрядчиком сооружения Белорусской АЭС – АСЭ (Инжиниринговый дивизион Госкорпорации «Росатом») на НЗХК была изготовлена партия из 152 тепловыделяющих сборок для реактора ВВЭР-1200.

В процедуре выходного контроля готовой продукции участвовали представители заказчика, уполномоченной организации АО «ВПО «ЗАЭС» (лицензированная компания по приемке ядерного топлива), Республиканского унитарного предприятия «Белорусская АЭС», а также Госатомнадзора Беларуси. Проверяющей стороне была представлена вся необходимая документация, производственный процесс в НЗХК с многочисленными этапами контроля качества, непосредственно изготовленные ТВС, а также процесс упаковки продукции в транспортные упаковочные контейнеры для перевозки ядерного топлива.

В ноябре 2018 года на новосибирском предприятии был успешно проведен аналогичный выходной контроль начальной загрузки топлива для энергоблока №1 Белорусской АЭС.

«Топливный дивизион Росатома строго в срок выполнил свои обязательства по изготовлению топлива для первого и второго энергоблоков Белорусской АЭС. В дальнейшем для изготовления перегрузок свежего ядерного топлива может быть задействован не только НЗХК, но и Машиностроительный завод в Электростали. Несмотря на то, что у каждого предприятия по фабрикации ТВС в Топливной компании ТВЭЛ своя специализация, они оба обладают компетенциями по производству топлива для ВВЭР-1200. Это позволяет нам своевременно обеспечивать поставки ядерного топлива на все действующие и сооружаемые АЭС с наиболее современными и эффективными энергоблоками поколения 3+ и в России, и в Беларуси, и в других странах, где Росатом строит АЭС по аналогичному проекту», - отметил старший вице-президент по производству АО «ТВЭЛ» Михаил Зарубин.

Прямой контракт между АО «ТВЭЛ» и Государственным предприятием «Белорусская АЭС» на поставку ядерного топлива на первый и второй энергоблоки электростанции (начиная со второй перегрузки) был подписан в декабре 2017 года.

Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. Является единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС. Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» обеспечивает ядерным топливом 76 энергетических реактора в 15 странах мира, исследовательские реакторы в восьми странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота. Каждый шестой энергетический реактор в мире работает на топливе, изготовленном ТВЭЛ.