Приложение для проведения интерактивных уроков по физике Vedex VR Edutainment разработали студенты ФПМИ БГУ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, руководит работой над проектом ассистент кафедры многопроцессорных систем и сетей Анастасия Гусейнова. Адаптация лабораторных занятий осуществляется при поддержке практикующих педагогов-физиков.

В настоящее время опыты успешно протестированы в двух классах средней школы №208 Минска. Участниками виртуальных занятий стали около 50 восьмиклассников.

Для проведения опыта необходимы смартфон с установленным приложением, очки виртуальной реальности и джойстик. Для запуска урока в разделе «Обучение» требуется выбрать опцию «опыт» и присоединить телефон к очкам. Все детализированное действие эксперимента школьник видит в трехмерном пространстве. Учащийся подключает прибор к источнику тока, собирает электрическую цепь и одновременно наблюдает за результатами. Например, ученик отмечает изменения силы тока и напряжения при добавлении проводников в цепь. После решения заданий следует ответить на контрольные вопросы. Приложение также позволяет пользователям объединяться в группы и делиться результатами между собой.

Комплект виртуальных опытов на данный момент включает две разработанные и апробированные лабораторные работы по изучению последовательного и параллельного соединения проводников, а также пять демонстрационных уроков, соответствующих рабочей тетради по физике для 8 класса.

Работа по совершенствованию Vedex VR Edutainment продолжается. В этом году студенты переписали серверное приложение, улучшили интерфейс, ускорили переходы между страницами.

Воспользоваться апробированными занятиями могут все желающие. Бесплатное приложение доступно для скачивания на Google Play.