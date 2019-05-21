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ЭКОНОМИКА РБ
СТУДЕНТЫ БГУ РАЗРАБОТАЛИ ВИРТУАЛЬНЫЕ ОПЫТЫ ПО ФИЗИКЕ
12:57 21.05.2019
Приложение для проведения интерактивных уроков по физике Vedex VR Edutainment разработали студенты ФПМИ БГУ.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, руководит работой над проектом ассистент кафедры многопроцессорных систем и сетей Анастасия Гусейнова. Адаптация лабораторных занятий осуществляется при поддержке практикующих педагогов-физиков.
В настоящее время опыты успешно протестированы в двух классах средней школы №208 Минска. Участниками виртуальных занятий стали около 50 восьмиклассников.
Для проведения опыта необходимы смартфон с установленным приложением, очки виртуальной реальности и джойстик. Для запуска урока в разделе «Обучение» требуется выбрать опцию «опыт» и присоединить телефон к очкам. Все детализированное действие эксперимента школьник видит в трехмерном пространстве. Учащийся подключает прибор к источнику тока, собирает электрическую цепь и одновременно наблюдает за результатами. Например, ученик отмечает изменения силы тока и напряжения при добавлении проводников в цепь. После решения заданий следует ответить на контрольные вопросы. Приложение также позволяет пользователям объединяться в группы и делиться результатами между собой.
Комплект виртуальных опытов на данный момент включает две разработанные и апробированные лабораторные работы по изучению последовательного и параллельного соединения проводников, а также пять демонстрационных уроков, соответствующих рабочей тетради по физике для 8 класса.
Работа по совершенствованию Vedex VR Edutainment продолжается. В этом году студенты переписали серверное приложение, улучшили интерфейс, ускорили переходы между страницами.
Воспользоваться апробированными занятиями могут все желающие. Бесплатное приложение доступно для скачивания на Google Play.
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