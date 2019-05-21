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ЭКОНОМИКА РБ


ЛУКАШЕНКО ПРОВОДИТ СОВЕЩАНИЕ ПО АКТУАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ ЭКОНОМИКИ
12:44 21.05.2019

Александр Лукашенко собрал 21 мая совещание по актуальным вопросам экономики.

"Традиционно по инициативе правительства мы сегодня обсудим блок экономических вопросов. Текущих и, если нужно, на перспективу. Хотелось бы услышать от премьер-министра и вице-премьеров, какова ситуация у нас с экспортом. Естественно, наиважнейший вопрос - валовой внутренний продукт. Какое у нас движение в этом направлении? Официальную статистику я знаю. На что мы в результате такой динамики выйдем на конец года, с какими показателями? Но экспорт меня волнует больше всего. Потому что это поступления валюты в страну, без которой нам весьма сложно существовать, да и экономике развиваться также", - сказал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

Отдельно он поинтересовался, как обстоят дела в торговле и экономическом сотрудничестве с Россией и Евросоюзом.

"Два основных наших партнера. Даже Европейский союз по экспорту сейчас опережает Российскую Федерацию", - отметил Лукашенко.

Он напомнил о задаче по диверсификации белорусского экспорта: по трети от общего объема на рынки России, Евросоюза и стран дальней дуги соответственно. "Тогда экспорт можно считать диверсифицированным", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Он обозначил для обсуждения и имеющиеся проблемные вопросы в торгово-экономическом сотрудничестве, в частности с Россией.

"Нашумевшая проблема "ядовитой" этой нефти. Какова сейчас ситуация у нас в этом плане? Я прочитал доклад и вернул его премьер-министру. Вы мне больше не пишите эти доклады. Вы просто теряете время, - сказал Лукашенко. - Надо две строчки: чего вы добились положительного за последнее время. Зачем вы мне описываете весь свой героизм, с кем вы там встречались, с кем разговаривали, что обсуждали, как? Мне нужен результат".

"Второй вопрос - он так и не снят - поставки сельхозпродукции на российский рынок. По моей информации, на сегодня около 60 белорусских предприятий полностью или частично закрыты для поставок на российский рынок. Доработались до того (чего не было раньше), что мы уже подписанные торговые балансы по сельхозпродукции не выполняем в связи с тем, что Россия не исполняет свои обязательства. Почему не принимаются меры?" - поставил вопрос Лукашенко.

На совещании предполагается обсудить и ряд других вопросов экономического характера.

"Я почему на ранней стадии в этом году обращаю ваше внимание на эти проблемы - чтобы потом в четвертом квартале героически не пришлось преодолевать эти вопросы и наверстывать упущенное", - добавил Лукашенко.
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