В Минске розничный товарооборот в январе-апреле 2019 г. составил 4784,2 млн. рублей, или 105,5% в сопоставимых ценах к уровню января-апреля 2018 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении Минска, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 93,2% розничного товарооборота города, в январе-апреле 2019 г. составил 4 459,2 млн. рублей, или 107,2% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

Товарооборот общественного питания в январе-апреле 2019 г. составил 415,8 млн. рублей, или 108,9% в сопоставимых ценах к уровню соответствующего периода предыдущего года.

В январе-апреле 2019 г. оптовый товарооборот составил 21 950,9 млн. рублей, или в сопоставимых ценах 99,8% к уровню января-апреля 2018 г.