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ЭКОНОМИКА РБ
РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ СТОЛИЦЫ В ЯНВАРЕ-АПРЕЛЕ УВЕЛИЧИЛСЯ НА 5,5%
12:39 21.05.2019
В Минске розничный товарооборот в январе-апреле 2019 г. составил 4784,2 млн. рублей, или 105,5% в сопоставимых ценах к уровню января-апреля 2018 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении Минска, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 93,2% розничного товарооборота города, в январе-апреле 2019 г. составил 4 459,2 млн. рублей, или 107,2% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.
Товарооборот общественного питания в январе-апреле 2019 г. составил 415,8 млн. рублей, или 108,9% в сопоставимых ценах к уровню соответствующего периода предыдущего года.
В январе-апреле 2019 г. оптовый товарооборот составил 21 950,9 млн. рублей, или в сопоставимых ценах 99,8% к уровню января-апреля 2018 г.
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