На заседании коллегии Комитета госконтроля Могилевской области рассмотрено выполнение в Могилевском районе мероприятий Госпрограммы развития аграрного бизнеса на 2016-2020 годы.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, отмечен значительный вклад аграрной отрасли Могилевского района в общий объем производства сельхозпродукции в регионе: в 2017 и 2018 годах он составил соответственно 22% и 23%. В эти годы хозяйства района произвели около 85% выращенной в Могилевской области птицы, 34% – свиней, яиц, овощей, 25% – сахарной свеклы, 10% – молока и говядины.

Однако принимаемые Могилевским райисполкомом меры по повышению эффективности функционирования АПК недостаточны.

Систематически не выполняются отдельные показатели региональных мероприятий по реализации госпрограммы. Это обусловлено несоблюдением технологических требований в животноводстве и растениеводстве, а также сложным финансово-экономическим положением таких сельхозпроизводителей, как ОАО «Агрокомбинат «Приднепровский», ОАО «Могилевская райагропромтехника», ОАО «Агрокомбинат «Восход».

В прошлом году снижение надоев допустили 8 сельхозорганизаций, объемов выращивания крупного рогатого скота – 10, свиней – 3. Не выполняются поручения главы государства об обеспечении эффективной работы современных молочнотоварных ферм: на 11 из 20 МТФ в прошлом году надой на корову был ниже 5000 кг.

В хозяйствах Могилевского района отмечается необоснованное выбытие крупного рогатого скота. При этом значительные объемы КРС реализуются физическим лицам. Как показывают проверочные мероприятия, зачастую сельхозпредприятия таким образом пытаются скрыть падеж скота. За внесение в отчетность заведомо ложных сведений о его размере органами внутренних дел возбуждены уголовные дела в отношении должностных лиц трех организаций АПК.