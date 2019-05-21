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ЭКОНОМИКА РБ
ТРАНСПОРТНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ СТОЛИЦЫ В ЯНВАРЕ- АПРЕЛЕ СОКРАТИЛИ ПЕРЕВОЗКУ ГРУЗОВ НА 5,5%
11:58 21.05.2019
В январе-апреле 2019 г. организациями и индивидуальными предпринимателями столицы перевезено 24,3 млн. тонн грузов, или 94,5% от объема грузов, перевезенных в январе-апреле 2018 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении Минска, грузооборот транспорта составил 10,6 млрд. тонно-километров, или 96,7% к уровню января-апреля 2018 г.
Услугами пассажирского транспорта в январе-апреле 2019 г. воспользовались 271,7 млн. человек, что по сравнению с январем-апрелем 2018 г. составляет 105,2%. Пассажирооборот транспорта составил 3 322,9 млн. пассажиро-километров, или 115% к уровню января-апреля 2018 г.
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