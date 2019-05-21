В январе-апреле 2019 г. организациями и индивидуальными предпринимателями столицы перевезено 24,3 млн. тонн грузов, или 94,5% от объема грузов, перевезенных в январе-апреле 2018 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении Минска, грузооборот транспорта составил 10,6 млрд. тонно-километров, или 96,7% к уровню января-апреля 2018 г.

Услугами пассажирского транспорта в январе-апреле 2019 г. воспользовались 271,7 млн. человек, что по сравнению с январем-апрелем 2018 г. составляет 105,2%. Пассажирооборот транспорта составил 3 322,9 млн. пассажиро-километров, или 115% к уровню января-апреля 2018 г.