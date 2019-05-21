В Беларуси предлагают полностью отменить госрегулирование цен на риэлтерские услуги, связанные с объектами нежилого фонда. Об этом сообщил заместитель министра юстиции Николай Старовойтов на круглом столе «Перспективы развития и актуальные проблемы риэлтерской деятельности в Республике Беларусь», передает Национальный правовой интернет-портал.

Н. Старовойтов сообщил, что Министерство юстиции совместно с заинтересованными подготовило предложения по корректировке законодательства, регулирующего сферу риэлтерских услуг. В частности, планируется внести изменения в систему государственного регулирования цен на такие услуги. На данный момент Минюст предлагает концепцию, позволяющую в той или иной степени учесть мнение всех участников дискуссии. Может быть полностью отменено госрегулирование цен на риэлтерские услуги, связанные с объектами нежилого фонда (речь идет о коммерческой недвижимости), а также оказываемые юридическими лицами.

«Стоимость услуг будет устанавливаться исключительно на договорной основе. Государство ничего регулировать в этой части не будет. Данная мера целесообразна, поскольку коммерческие объекты, приносящие доход собственнику, должны обращаться на условиях предпринимательской деятельности. Это также будет способствовать развитию конкуренции на рынке недвижимости», ‒ сказал Н. Старовойтов.

Что касается тех услуг, которые оказываются по отношению к объектам жилищного фонда, социально значимым объектам, на данном этапе Минюст считает целесообразным тарифы сохранить. Однако и здесь предлагаются определенные изменения. Так, отменяются ныне действующие фиксированные тарифы на риэлтерские услуги. Предусматривается, что организации будут самостоятельно утверждать цены на оказываемые ими услуги. При этом их уровень не должен превышать предельно максимальных тарифов, установленных Советом министров. Кроме того, риэлтеры, возможно, не смогут брать предоплату за услугу. Это связано с недобросовестной деятельностью некоторых агентств: берут предоплату, а взамен дают недостоверную информацию. Согласно предложениям, оплата будет возможна только после подписания акта о выполненных работах.

Председатель Совета ОО «Белорусская ассоциация «Недвижимость», директор ЧУП «Мольнар» Анатолий Звездин высказал предложение о полной отмене госрегулирования цен (тарифов) на риэлтерские услуги. На сегодня оно представляется избыточным, так как государственные меры по регулированию цен осуществляются главным образом путем установления фиксированных цен на продукцию базовых отраслей экономики, услуги; государство «отпустило» цены, оставив за собой право регулирования только социально значимых и стратегических позиций, в остальном же рынку предоставлено право самостоятельно определять стоимость товаров (работ, услуг). Жесткая система ценообразования в сфере именно риэлтерских услуг приводит к невозможности появления и развития в правовом поле новых видов риэлтерских услуг.