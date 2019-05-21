Европейский союз и Программа развития ООН проводят в Беларуси конкурс бизнес-идей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Брестском облисполкоме, конкурс проводится в рамках проекта международной технической помощи «Поддержка экономического развития на местном уровне в Республике Беларусь», зарегистрированного Министерством экономики Беларуси 21 января 2019 года в базе данных проектов и программ международной технической помощи (МТП) за № 2/19/000968. Проект финансируется ЕС и реализуется ПРООН в партнерстве с Минэкономики Беларуси. Срок реализации – 36 месяцев, с 1 февраля 2019 года до 31 января 2022 года.

Цель конкурса – определение концептуальных подходов к поддержке развития предпринимательства на территории пилотных районов проекта.

К участию в конкурсе бизнес-идей приглашаются физические и юридические лица с территорий пилотных районов проекта: Браславский и Оршанский (Витебская область), Быховский и Хотимский (Могилевская область), Брагинский, Хойникский и Жлобинский (Гомельская область), Кобринский и Березовский (Брестская область), Лидский (Гродненская область), Молодечненский и Борисовский (Минская область).

Представленные на конкурс бизнес-идеи лягут в основу анализа потенциала каждого из пилотных районов проекта, и будут рассмотрены на заседании районных Советов по развитию предпринимательства с участием национальных и международных экспертов. Лучшие из них будут предложены для включения в районные планы развития малого и среднего предпринимательства (РПР МСП).

Финансирование на данном этапе конкурса не предусмотрено. В дальнейшем инициативам, включённым в РПР МСП, будут представлены дополнительные преимущества в конкурсах на получение финансовой поддержки в рамках проекта:

поддержка бизнес-инкубаторов (общий индикативный бюджет конкурса 1200000 USD);

поддержка стартапов и кластерных инициатив (общий индикативный бюджет конкурса 4165000 USD);

поддержка организаций, заинтересованных стать поставщиками услуг по микрофинансированию (общий индикативный бюджет конкурса 360000 USD);

поддержка предприятий, нацеленных на решение социально-значимых проблем (общий индикативный бюджет конкурса 1800000 USD).

Срок подачи заявок: до 30 июня 2019 года. Анкету для участия в конкурсе бизнес-идей можно заполнить здесь.