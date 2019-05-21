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ЭКОНОМИКА РБ
ВРП МИНСКА В ЯНВАРЕ-АПРЕЛЕ ВЫРОС НА 1,3%
10:32 21.05.2019
Согласно первой оценке, объем ВРП Минска за январь-апрель 2019 г. в текущих ценах составил 11,3 млрд. рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении Минска, сопоставимых ценах он вырос на 1,3% к уровню января-апреля 2018 г.
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