ЭКОНОМИКА РБ

ВРП МИНСКА В ЯНВАРЕ-АПРЕЛЕ ВЫРОС НА 1,3%

10:32 21.05.2019 Согласно первой оценке, объем ВРП Минска за январь-апрель 2019 г. в текущих ценах составил 11,3 млрд. рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении Минска, сопоставимых ценах он вырос на 1,3% к уровню января-апреля 2018 г.