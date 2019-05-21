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ЭКОНОМИКА РБ
УРОВЕНЬ ОФИЦИАЛЬНОЙ БЕЗРАБОТИЦЫ В БЕЛАРУСИ НА 1 МАЯ СОСТАВИЛ 0,3%
10:01 21.05.2019
Уровень зарегистрированной безработицы на 1 мая 2019 г. составил 0,3% и по сравнению с 1 мая 2018 г. (0,5%) снизился на 0,2 процентных пункта.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минтруда и соцзащиты, уровень зарегистрированной безработицы в Брестской и Гродненской областях составил 0,5%; в Витебской, Гомельской и Могилевской областях – 0,4%; в Минской – 0,3%, в Минске − 0,1%.
На учете в качестве безработных на 1 мая 2019 г. состояло 14,5 тыс. человек, что на 33,5% безработных меньше, чем на 1 мая 2018 г. (21,8 тыс. человек).
Нанимателями на 1 мая 2019 г. заявлены сведения о наличии 80,6 тыс. свободных рабочих мест, что на 22,8% больше, чем на 1 мая 2018 г. (65,7 тыс.). Спрос на работников по рабочим профессиям составил 63,1% от общего числа вакансий против 61,4% на 1 мая 2018 г.
Коэффициент напряженности на рынке труда республики на 1 мая 2019 г. составил 0,2 безработных на одну вакансию (на 1 мая 2018 г. – 0,3).
При этом в Брестской и Витебской областях данный показатель составил 0,3 безработных на вакансию; Гомельской, Гродненской и Могилевской - 0,2; Минской области и Минске − 0,1 безработных на вакансию.
В январе-апреле 2019 г. за содействием в трудоустройстве обратилось 56,6 тыс. человек, из которых поставлено на учет в качестве безработных 35,8 тыс. человек.
В январе-апреле 2019 г. на созданные рабочие места и имевшиеся вакансии при содействии службы занятости на постоянную работу трудоустроено 38 тыс. человек или 67,1 процента от обратившихся за содействием в трудоустройстве, из них 24,5 тыс. безработных.
На обучение по профессиям, востребованным на рынке труда, направлено 1,9 тыс. человек. В оплачиваемых общественных работах при содействии службы занятости приняли участие 11,8 тыс. человек.
На новое место жительства и работы переселено 53 семьи безработных.
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