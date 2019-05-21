ЭКОНОМИКА РБ

ПРЕМЬЕР-МИНИСТР БУДЕТ НЕСТИ ПЕРСОНАЛЬНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ БЕЛАРУСИ

09:20 21.05.2019 На Премьер-министра возложена персональная ответственность за обеспечение экономического роста страны преимущественно за счет внешнего спроса. Соответствующее распоряжение Александр Лукашенко подписал 20 мая. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, критерием эффективной экспортной деятельности будет являться обеспечение товарной и географической диверсификации поставок, а также наращивание экспорта товаров и услуг темпами, опережающими рост импорта.