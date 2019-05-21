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ЭКОНОМИКА РБ
ПРЕМЬЕР-МИНИСТР БУДЕТ НЕСТИ ПЕРСОНАЛЬНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ БЕЛАРУСИ
09:20 21.05.2019
На Премьер-министра возложена персональная ответственность за обеспечение экономического роста страны преимущественно за счет внешнего спроса. Соответствующее распоряжение Александр Лукашенко подписал 20 мая.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, критерием эффективной экспортной деятельности будет являться обеспечение товарной и географической диверсификации поставок, а также наращивание экспорта товаров и услуг темпами, опережающими рост импорта.
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