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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ В ЯНВАРЕ-АПРЕЛЕ ПОСТРОЕНО 10,9 ТЫС. НОВЫХ КВАРТИР
09:02 21.05.2019
В январе-апреле 2019 г. организациями всех форм собственности построено 10,9 тыс. новых квартир.
Как сообщает Национальный статкомитет, введено в эксплуатацию 1065,3 тыс. квадратных метров общей площади жилья.
Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 395,9 тыс. квадратных метров общей площади, или 37,2% от общего объема введенного жилья.
Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 281 тыс. квадратных метров.
В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 389,5 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 36,6% от общего ввода по республике.
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