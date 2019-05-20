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ЭКОНОМИКА РБ


ЦЕНОВОЙ ШТИЛЬ НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ ЖИЛЬЯ СТОЛИЦЫ ПРОДОЛЖАЕТСЯ, ЦЕНЫ НА НОВОСТРОЙКИ РАСТУТ ШЕСТУЮ НЕДЕЛЮ ПОДРЯД
18:14 20.05.2019

Ценовой штиль на вторичном рынке жилья белорусской столицы продолжается. За минувшую неделю индекс цен на квартиры в Минске вырос на 0,1% и составил 1343 $/м2. На этой отметке индекс заканчивал пять последних недель из шести, пишет информационно-аналитический центр Realt.by.

В отличие от вторичного рынка цены на новостройки растут шестую неделю подряд. Средняя цена квартир на первичном рынке жилья выросла за неделю, c 13 по 20 мая 2019 года, на 0,2% и составила 1252 $/м2.

Количество выставленных на продажу квартир снизилось на 1,1%, при этом в базе стало меньше квартир всех типов. Самый ощутимый отток наблюдался у «двушек» (-2,4%).

Тем не менее за последний год общее предложение квартир на рынке выросло на 13,6%.

Средний уровень цен на «однушки» поднялся за неделю на 0,4%, у других типов квартир изменения были не столь значительные. По итогам последнего месяца 1-комнатные квартиры также стоят особняком — это единственный сегмент с положительной динамикой.

Сразу восемь районов отметились ростом цен по итогам минувшей недели. В большинстве случаев рост не превышал 0,3%, но в Партизанском, Октябрьском и Центральном районах цены выросли на 0,9−1,2%. Ленинский район был единственным, где средний уровень цен на квартиры опустился (-1,2%).

По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация: Брест — 775 $/м2 (+0,2%), Витебск — 616 $/м2 (-0,1%), Гомель — 625 $/м2 (без изменений), Гродно — 696 $/м2 (без изменений), Могилев — 614 $/м2 (-0,4%).
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