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ЭКОНОМИКА РБ
В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ МАЛЫЙ БИЗНЕС ЗА ЯНВАРЬ-АПРЕЛЬ СФОРМИРОВАЛ 21% БЮДЖЕТА РЕГИОНА
18:03 20.05.2019
В Витебской области к субъектам малого предпринимательства на 1 мая 2019 года относится 30446 субъектов хозяйствования, в том числе 22089 индивидуальных предпринимателя и 8357 юридических лиц.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре МНС по Витебской области, за январь-апрель 2019 года данной категорией плательщиков уплачено в бюджет 118,9 млн. рублей, что составляет 21% бюджета Витебской области.
Поступления от юридических лиц составили 101,1 млн. рублей, от индивидуальных предпринимателей – 17,8 млн. рублей.
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