В Витебской области к субъектам малого предпринимательства на 1 мая 2019 года относится 30446 субъектов хозяйствования, в том числе 22089 индивидуальных предпринимателя и 8357 юридических лиц.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре МНС по Витебской области, за январь-апрель 2019 года данной категорией плательщиков уплачено в бюджет 118,9 млн. рублей, что составляет 21% бюджета Витебской области.

Поступления от юридических лиц составили 101,1 млн. рублей, от индивидуальных предпринимателей – 17,8 млн. рублей.