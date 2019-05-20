ЭКОНОМИКА РБ

ОАО «КЕРАМИН» РАСШИРЯЕТ ЛИНЕЙКУ ВСТРАИВАЕМЫХ УМЫВАЛЬНИКОВ

17:40 20.05.2019 ОАО «Керамин» начало производство двух новых линеек встраиваемых в столешницу умывальников. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, коллекцию «Женева» дополнили встраиваемые умывальники в размерном ряду 70, 60 и 50 см. А коллекция «Бергамо» получила развитие тремя умывальниками «Бергамо Нова» в аналогичных размерах. Линейку умывальников «Бергамо Нова» в ближайшее время ждет пополнение: готовится к запуску в производство умывальник шириной 100 см. Важной и полезной особенностью данных умывальников является их универсальность – умывальники могут быть строены (углублены) в столешницу или установлены на мебель для ванных комнат.