|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|20.05.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ОАО «КЕРАМИН» РАСШИРЯЕТ ЛИНЕЙКУ ВСТРАИВАЕМЫХ УМЫВАЛЬНИКОВ
17:40 20.05.2019
ОАО «Керамин» начало производство двух новых линеек встраиваемых в столешницу умывальников.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, коллекцию «Женева» дополнили встраиваемые умывальники в размерном ряду 70, 60 и 50 см.
А коллекция «Бергамо» получила развитие тремя умывальниками «Бергамо Нова» в аналогичных размерах.
Линейку умывальников «Бергамо Нова» в ближайшее время ждет пополнение: готовится к запуску в производство умывальник шириной 100 см.
Важной и полезной особенностью данных умывальников является их универсальность – умывальники могут быть строены (углублены) в столешницу или установлены на мебель для ванных комнат.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 21.05.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 20.05.2019
Курсы в банках
на 20.05.2019
Конвертация в банках
на 20.05.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте