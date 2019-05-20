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ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ ВНЕДРЯЕТСЯ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПАССАЖИРОВ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ
17:06 20.05.2019

В Беларуси на основании Стандарта 9.5 Приложения 9 к Конвенции о международной гражданской авиации, а также статьи 78-1 Воздушного кодекса Беларуси внедряется автоматизированная информационная система персональных данных пассажиров воздушных судов (АИС ПДП).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве транспорта и коммуникаций, все коммерческие авиаперевозчики, осуществляющие международные воздушные перевозки пассажиров, обязаны собирать и предоставлять персональные данные пассажиров воздушных судов в АИС ПДП для дальнейшей обработки органами пограничной службы Беларуси – Государственным пограничным комитетом Беларуси.

АИС ПДП готова к подключению авиакомпаний и предусматривает передачу файлов в API формате, а также передачу данных в интерактивном режиме – iAPI.

Для подключения к АИС ПДП авиакомпаниям надлежит обратиться к оператору АИС ПДП – РУП «Национальный аэропорт Минск» по электронной почте: или связаться с представителями оператора по телефону: +375 17 279-20-71; +375 29 847-27-79 или использовать web-портал: aispdp.airport.by и подписать соответствующее Соглашение, которое в том числе предусматривает обязанность сторон о не разглашении.

В соответствии с частью 2 статьи 23.87 Кодекса об административных правонарушениях доставление перевозчиком, осуществляющим перевозку пассажиров воздушным транспортом, на территорию Беларуси физического лица, не имеющего документов, необходимых для въезда в республику, либо физического лица, в отношении которого до начала перевозки перевозчик уведомлен об отказе во въезде в Беларусь, либо неисполнение таким перевозчиком обязанности по передаче персональных данных пассажиров в информационные системы Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси, повлекшее доставление на территорию страны физлица, которому отказано во въезде в Беларусь, влекут наложение штрафа на юридическое лицо в размере от ста до пятисот базовых величин.
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