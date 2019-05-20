ЭКОНОМИКА РБ

ПОТРЕБИТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ ЗА ЯНВАРЬ-АПРЕЛЬ ПОЧТИ ПОЛНОСТЬЮ РАССЧИТАЛИСЬ ЗА ПРИРОДНЫЙ ГАЗ

16:49 20.05.2019 За январь-апрель 2019 г. потребителям Беларуси отпущено природного газа на сумму 1481,7 млн долларов США, уровень оплаты составил 99,6%, оплата организациями коммунальной формы собственности – 99%. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве энергетики, за четыре месяца потребителям республики отпущено электрической и тепловой энергии на сумму 3284,3 млн рублей, уровень оплаты составил 98,8%, оплата организациями коммунальной формы собственности – 97,3%.