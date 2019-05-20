Вклад субъектов малого и среднего предпринимательства в ВВП Беларуси за 2018 год составил 24,6%, в том числе организациями малого бизнеса – 14,8%, организациями среднего бизнеса – 6,8%, индивидуальными предпринимателями – 3%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном статистическом комитете, на 1 января 2019 г. в Беларуси хозяйственную деятельность осуществляли 241 тыс. индивидуальных предпринимателей и 111 тыс. организаций малого и среднего предпринимательства, в том числе 97 тыс. микроорганизаций (88% от общего количества организаций малого и среднего предпринимательства), 12 тыс. малых организаций (10%) и 2 тыс. средних организаций (2%).

В сфере малого и среднего предпринимательства в 2018 году наиболее распространенными были следующие виды экономической деятельности:

оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов (36% от общего количества организаций и индивидуальных предпринимателей);

транспортная деятельность, складирование, почтовая и курьерская деятельность (12%);

профессиональная, научная и техническая деятельность (9%);

промышленность (8%);

строительство (8%).

Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг субъектов малого и среднего предпринимательства за 2018 год составила 148 млрд. рублей, вклад в республиканский объем выручки – 43,8%.