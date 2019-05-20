XI Международный инвестиционный форум «Мельница успеха» пройдет 28-29 июня в Могилеве.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в оргкомитете, в рамках форума будут представлены производственные и инфраструктурные инвестиционные проекты области, проекты в сфере сельского хозяйства, презентация инвестиционного потенциала СЭЗ «Могилев».

Кроме того, в ходе Первого регионального форума «Могилевщина – территория устойчивого развития» будут обсуждены перспективы развития региона.

В работе форума примут участие представители бизнеса, органов власти, торгово-промышленных палат, представители дипломатического корпуса и известных мировых компаний.

Форум предоставляет возможность обсудить его участникам круг вопросов двухстороннего взаимодействия и выработать перспективные направления дальнейшего сотрудничества.

В рамках форума будут организована работа следующих секций: «Производственные и инфраструктурные проекты как основа социально-экономического развития Могилевской области»; «Агропромышленный сектор Могилевской области – перспективы и возможности»; «СЭЗ «Могилев»; «Могилевщина − территория устойчивого развития» − 1-й региональный форум Могилевской области по устойчивому развитию.