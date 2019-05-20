|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|20.05.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОРУМ «МЕЛЬНИЦА УСПЕХА» ПРОЙДЕТ 28-29 ИЮНЯ В МОГИЛЕВЕ
16:04 20.05.2019
XI Международный инвестиционный форум «Мельница успеха» пройдет 28-29 июня в Могилеве.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в оргкомитете, в рамках форума будут представлены производственные и инфраструктурные инвестиционные проекты области, проекты в сфере сельского хозяйства, презентация инвестиционного потенциала СЭЗ «Могилев».
Кроме того, в ходе Первого регионального форума «Могилевщина – территория устойчивого развития» будут обсуждены перспективы развития региона.
В работе форума примут участие представители бизнеса, органов власти, торгово-промышленных палат, представители дипломатического корпуса и известных мировых компаний.
Форум предоставляет возможность обсудить его участникам круг вопросов двухстороннего взаимодействия и выработать перспективные направления дальнейшего сотрудничества.
В рамках форума будут организована работа следующих секций: «Производственные и инфраструктурные проекты как основа социально-экономического развития Могилевской области»; «Агропромышленный сектор Могилевской области – перспективы и возможности»; «СЭЗ «Могилев»; «Могилевщина − территория устойчивого развития» − 1-й региональный форум Могилевской области по устойчивому развитию.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 21.05.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 20.05.2019
Курсы в банках
на 20.05.2019
Конвертация в банках
на 20.05.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте