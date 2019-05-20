Государственный пограничный комитет разработал специальный раздел ведомственного информационного портала для гостей и участников II Европейских игр.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госпогранкомитете, на этом ресурсе отражен порядок пересечения границы и пребывания в Беларуси.

Кроме того, в новом разделе размещена инфографика с полезной информацией. Для удобства гостей и болельщиков также создана видеоинструкция на русском и английском языках, рассказывающая о порядке пересечения границы болельщиками и участниками игр.