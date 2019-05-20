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ЭКОНОМИКА РБ
ГОСПОГРАНКОМИТЕТ ЗАПУСКАЕТ НОВЫЙ РАЗДЕЛ ИНФОРМАЦИОННОГО ПОРТАЛА
15:31 20.05.2019
Государственный пограничный комитет разработал специальный раздел ведомственного информационного портала для гостей и участников II Европейских игр.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госпогранкомитете, на этом ресурсе отражен порядок пересечения границы и пребывания в Беларуси.
Кроме того, в новом разделе размещена инфографика с полезной информацией. Для удобства гостей и болельщиков также создана видеоинструкция на русском и английском языках, рассказывающая о порядке пересечения границы болельщиками и участниками игр.
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