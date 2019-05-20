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ЭКОНОМИКА РБ
МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС ВНЕС В БЮДЖЕТ МИНСКА ПОЧТИ 2 МЛРД РУБЛЕЙ
15:10 20.05.2019
На 1 мая субъектами малого и среднего бизнеса в консолидированный бюджет Минска внесено порядка 2 млрд руб.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Минску, всего в столице зарегистрировано 117,5 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса.
Данным кругом плательщиков обеспечено 39,8% консолидированных поступлений Минска, что на 0,8 п.п. выше уровня прошлого года.
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