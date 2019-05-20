На 1 мая субъектами малого и среднего бизнеса в консолидированный бюджет Минска внесено порядка 2 млрд руб.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Минску, всего в столице зарегистрировано 117,5 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса.

Данным кругом плательщиков обеспечено 39,8% консолидированных поступлений Минска, что на 0,8 п.п. выше уровня прошлого года.