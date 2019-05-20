|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|20.05.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
В БГУ ПРОЙДЕТ МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПОЛИМЕРНЫМ МАТЕРИАЛАМ ПОНИЖЕННОЙ ГОРЮЧЕСТИ
14:40 20.05.2019
Международная конференция «Полимерные материалы пониженной горючести» откроется 21 мая в БГУ.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, доклады на конференции представят более 100 специалистов в области исследования полимерных материалов пониженной горючести. Это сотрудники вузов Беларуси, России и Казахстана.
От БГУ на форуме выступят ученые химического факультета и Научно-исследовательского института физико-химических проблем.
Среди обсуждаемых вопросов обозначены темы «Термоокислительная деструкция и пиролиз полимеров»; «Теория горения полимерных материалов»; «Механизм действия и синтез новых высокоэффективных ингибиторов горения полимеров»; «Разработка новых полимерных материалов и композиций пониженной горючести»; «Экологическая и противопожарная безопасность материалов и конструкций».
Завершится международная конференция 23 мая. По итогам работы форума издадут сборник докладов участников. Кроме того, лучших из них наградят дипломами, сертификатами и ценными подарками.
Организаторами конференции выступают БГУ, Университет гражданской защиты МЧС Беларуси и Академия государственной противопожарной службы МЧС России.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 21.05.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 20.05.2019
Курсы в банках
на 20.05.2019
Конвертация в банках
на 20.05.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте