Международная конференция «Полимерные материалы пониженной горючести» откроется 21 мая в БГУ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, доклады на конференции представят более 100 специалистов в области исследования полимерных материалов пониженной горючести. Это сотрудники вузов Беларуси, России и Казахстана.

От БГУ на форуме выступят ученые химического факультета и Научно-исследовательского института физико-химических проблем.

Среди обсуждаемых вопросов обозначены темы «Термоокислительная деструкция и пиролиз полимеров»; «Теория горения полимерных материалов»; «Механизм действия и синтез новых высокоэффективных ингибиторов горения полимеров»; «Разработка новых полимерных материалов и композиций пониженной горючести»; «Экологическая и противопожарная безопасность материалов и конструкций».

Завершится международная конференция 23 мая. По итогам работы форума издадут сборник докладов участников. Кроме того, лучших из них наградят дипломами, сертификатами и ценными подарками.

Организаторами конференции выступают БГУ, Университет гражданской защиты МЧС Беларуси и Академия государственной противопожарной службы МЧС России.