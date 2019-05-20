На 1 мая 74,7% бюджета Минска обеспечено негосударственным сектором экономики, в том числе вклад организаций негосударственного сектора составляет 70,3%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Минску, на организации государственного сектора приходится 25,3% всех поступлений, на индивидуальных предпринимателей – 2%, на физических лиц – 2,4%.

В Минске насчитывается 131,7 тыс. субъектов негосударственного сектора экономики и почти 2,6 тыс. субъектов госсектора. Данными плательщиками внесено в бюджет платежей на сумму 3572,8 млн руб. и 1251,9 млн руб. соответственно.