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ЭКОНОМИКА РБ
ПОЧТИ 75% БЮДЖЕТА МИНСКА СФОРМИРОВАЛ НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ
13:45 20.05.2019
На 1 мая 74,7% бюджета Минска обеспечено негосударственным сектором экономики, в том числе вклад организаций негосударственного сектора составляет 70,3%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Минску, на организации государственного сектора приходится 25,3% всех поступлений, на индивидуальных предпринимателей – 2%, на физических лиц – 2,4%.
В Минске насчитывается 131,7 тыс. субъектов негосударственного сектора экономики и почти 2,6 тыс. субъектов госсектора. Данными плательщиками внесено в бюджет платежей на сумму 3572,8 млн руб. и 1251,9 млн руб. соответственно.
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