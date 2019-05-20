ЭКОНОМИКА РБ

ОРГАНИЗАЦИИ МИНЭНЕРГО ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ ПОСТРОИЛИ И РЕКОНСТРУИРОВАЛИ БОЛЕЕ 250 КМ ЛЭП

13:26 20.05.2019 Организации Министерства энергетики за первый квартал построили и реконструировали 252,4 км линий электропередачи напряжением 0,4-10 кВ, тепловых сетей общей протяженностью 8,16 км в однотрубном исчислении. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минэнерго, введено в эксплуатацию 223,2 км газопроводов различных категорий, газифицировано природным газом 5726 квартир, на потребление природного газа со сжиженного переведена 1171 квартира. В 2019 г. продолжаются работы по строительству Белорусской АЭС, реконструкции Минской ТЭЦ-3, замене турбоагрегата ПТ-60 на Гродненской ТЭЦ-2, строительству подстанции 330 кВ «Металлургическая», реализуются мероприятия по интеграции Белорусской АЭС в энергосистему, продолжается реконструкция подстанций 750 кВ «Белорусская», 330 кВ «Могилев» и «Минск-Северная», ведутся работы по сооружению молочно-товарной фермы на 1210 голов в филиале «Тепличный» РУП «Витебскэнерго», по строительству участка кольцевого газопровода в районе Партизанского проспекта в Минске.