Применяют упрощенную систему налогообложения 61% столичных субъектов предпринимательской деятельности.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Минску, на 1 мая применяют УСН 82 тыс. субъектов хозяйствования, в том числе 23,9 тыс. организаций и 58,1 тыс. индивидуальных предпринимателей.

По сравнению с аналогичным прошлого года количество таких субъектов выросло на 8,1%.

От данной категории плательщиков поступило 227,2 млн руб., в том числе от организаций – 169,8 млн руб., от ИП – 57,4 млн руб.