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ЭКОНОМИКА РБ
БОЛЕЕ 60% СТОЛИЧНЫХ СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ ПРИМЕНЯЮТ УСН
13:01 20.05.2019
Применяют упрощенную систему налогообложения 61% столичных субъектов предпринимательской деятельности.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Минску, на 1 мая применяют УСН 82 тыс. субъектов хозяйствования, в том числе 23,9 тыс. организаций и 58,1 тыс. индивидуальных предпринимателей.
По сравнению с аналогичным прошлого года количество таких субъектов выросло на 8,1%.
От данной категории плательщиков поступило 227,2 млн руб., в том числе от организаций – 169,8 млн руб., от ИП – 57,4 млн руб.
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