В республике впервые пройдет конкурс в области маркетинга Effie Awards Belarus. Об этом сообщила председатель правления Ассоциации коммуникационных и маркетинговых агентств Беларуси (АКМА), которая выступает соорганизатором программы Effie в Беларуси, Алена Устинович.

По ее словам, Effie Awards Belarus призвана ежегодно определять и награждать наиболее эффективные усилия в маркетинговых коммуникациях, реализованные на белорусском рынке.

«Проведение премии Effie Belarus будет способствовать повышению результативности использования маркетинговых ресурсов компаниями и определению эффективности инструментов маркетинга, задаст правильные векторы последующей маркетинговой политики брендов. По итогам проведения Effie Belarus появится Effie Belarus Effectiveness Index — локальный рейтинг эффективности брендов и агентств, входящий в состав рейтинга Effie Global, что позволит брендам усилить свои позиции на глобальном уровне», – сказала А. Устинович.

Прием конкурсных заявок на Effie Awards Belarus 2019 начался 17 мая на официальном сайте премии effie.by. Принять участие в премии могут кампании, реализованные на белорусском рынке в период с 1 января 2017 года по 30 июня 2019 года. Судейство и оценка работ пройдет в соответствии с международными правилами, утвержденными Effie Worldwide для всех программ Effie. Церемония награждения победителей первой премии Effie Belarus Awards состоится в Минске 19 сентября.

Effie Worldwide является мировым лидером в области эффективности маркетинга благодаря своей главной инициативе – премии Effie Awards, отмечающей и прославляющей эффективные маркетинговые решения с 1968 года. Миссия Effie – указывать векторы, вдохновлять и продвигать эффективные маркетинговые практики и практиков. В этом году Effie отмечает 50-летний юбилей, а Effie Belarus станет 54-й программой и 48-ой страной в сети Effie.

Награды Effie Awards, которые международные бренды и агентства ежегодно стремятся заполучить в свой арсенал, известны во всем мире как золотой стандарт маркетинговой эффективности и символ достижений в индустрии. Effie Awards чествует идеи, которые реально работают, доказывая эффективность маркетинговых коммуникаций для развития бизнеса. Ежегодно Effie Worldwide публикует Effie Index, который ранжирует компании, стоящие за самыми успешными идеями в маркетинговых коммуникациях по всему миру.