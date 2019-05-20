В рамках IX международной выставки MILEX-2019, которая прошла 15-18 мая в Минске, заключено около 30 внешнеэкономических договоров в сфере вооружения и военно-технического имущества на сумму около 200 млн. долларов США (по данным на 18 мая).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомвоенпроме, заключено также 23 соглашения и меморандума о развитии военно-техническом сотрудничестве с рядом стран.

Кроме того, превзошла предыдущие выставки MILEX по количеству экспонентов и числу зарубежных делегаций, посетивших выставку.

Последний день работы выставки стал днем подведения итогов и обсуждения первых выводов из работы представительного форума. Главным из них стало то, что за годы своего проведения MILEX превратился в серьезное военно-политическое и экономическое событие в жизни не только страны, но и всего восточно-европейского региона.

Как и в предыдущие годы, MILEX собрал гостей из 35 стран мира, и организаторы приложили максимум усилий, чтобы продемонстрировать, что Беларусь живет и развивается, в том числе и в области оборонной промышленности.

На стендах и открытой площадке был представлен широкий спектр разработок, ставших результатом проводимой Госкомвоенпромом политики развития ВПК страны, интеллектуальную мощь и огромный потенциал организаций, входящих в его систему, которые способны создавать высокотехнологичную продукцию, соответствующую основным тенденциям мирового рынка вооружений.

Важный момент: каждый третий образец вооружения и военной техники в белорусской экспозиции оказался инновационным. И это не случайно. Наибольший интерес у потенциальных иностранных заказчиков сегодня вызывают целостные образцы ВВCТ, в которых реализованы высокотехнологичные белорусские разработки, а также эксклюзивные, вписывающиеся в современные концепции ведения боевых действий. На этом фоне тот факт, что ежегодно на вооружение в Беларуси принимается порядка 10 новых образцов вооружения и военной техники, является показателем уровня развития науки и технологий в организациях ВПК. Не стала исключением и нынешняя выставка.

Например, отличительной особенностью MILEX-2019 стал интерес иностранных делегаций разработками, основанными на IT-технологиях и программном обеспечении. Робототехника воздушного и наземного базирования, средства противодействия малоразмерным воздушным целям, системы огневого поражения, стрелковое оружие, средства комплексного противодействия высокоточному оружию, а также возможности белорусских предприятий по проведению ремонта и модернизации авиационной и бронетанковой техники, средств противовоздушной обороны.

В этом году на выставке MILEX-2019 свою продукцию представили около 170 отечественных и зарубежных организаций, производственных и торговых предприятий, научных заведений. Самые масштабные экспозиции развернули Беларусь (около 100 экспонентов), Россия, которую представляли более 40 ведущих оборонных научных и производственных предприятий и компаний, Казахстан (7 оборонных компаний) и Китай – 3 компании. Напомним, что впервые в выставке приняли участие компании из Сербии и Южно-Африканской Республики, а также Министерство оборонной промышленности Азербайджанской Республики, представленное национальным стендом. Отдельным стендом были представлены возможности государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности.

Посетителям было продемонстрировано более 4000 экспонатов. Общая площадь экспозиции составила – около 20 тысяч квадратных метров. Выставку посетили 59 официальных делегаций из 35 государств мира, а также Организации Договора о коллективной безопасности и Постоянного комитета Союзного государства Беларуси и России. При этом представительные иностранные делегации Бахрейна, Болгарии, Замбии, Зимбабве, Лаоса, Чехии и Эритреи посетили выставку впервые.

В рамках выставки руководством Госкомвоенпрома проведено 41 встреча и переговоров с главами официальных делегаций из 26 государств и 336 встреч и переговоров руководителями организаций, входящих в систему Госкомвоенпрома, со своими иностранными партнерами из 52 стран. В ходе встреч и переговоров была дана оценка текущего состояния, намечены перспективные направления сотрудничества в военно-технической сфере, обсуждены вопросы формирования и развития нормативной правовой базы военно-технического сотрудничества. Кроме того, иностранным заказчикам переданы технические и коммерческие предложения по многим темам и изделиям, а также достигнуты договоренности по вопросам военно-технического сотрудничества, реализация которых будет способствовать увеличению экспорта продукции, производимой организациями оборонного сектора экономики Республики Беларусь и в целом развитию сотрудничества Беларуси с иностранными государствами в военно-технической сфере. Также были рассмотрены вопросы создания совместных предприятий на территории ряда государств по выпуску специфической продукции.

Результативные консультации прошли в контексте российско-белорусского научно-технического и промышленного сотрудничества, по итогам которых стороны договорились продолжить работу, направленную на поступательное развитие кооперации и укрепление доверительных связей между оборонными предприятиями обоих государств. Реализация совместных проектов, в том числе в рамках выполнения контрактов с третьими странами, относится к наиболее перспективным направлениям дальнейшего развития ВТС двух стран.