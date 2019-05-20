В настоящее время строительство таунхаусов - один из вариантов удовлетворения спроса на доступное и комфортное жилье. Это направление активно прорабатывается в Мозырском районе. Такая информация прозвучала во время республиканского семинара по вопросам работы по обращению с ТКО и строительства индивидуальных жилых домов, который прошел 16-17 мая в Гомельской области.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, в первом полугодии здесь планируется сдать 18 квартир в таунхаусах. Спрос на недвижимость такого типа продолжает расти.

По словам первого заместителя председателя комитета по архитектуре и строительству Гомельского облисполкома Ольги Кузнецовой, в области имеется более 5 тыс. свободных земельных участков (включая уплотнение существующей жилой застройки, в том числе в небольших сельских населенных пунктах) для строительства и обслуживания одноквартирных, блокированных жилых домов. В очереди на их получение состоят 2149 человек, из них 1927 - нуждающихся в улучшении жилищных условий.

На перспективу ближайших двух лет под индивидуальную застройку из конструкций КПД в Гомельской области проработано более 30 площадок под 260 домов. Самые крупные - в Гомельском, Речицком, Жлобинском, Добрушском, Буда-Кошелевском районах.

В I квартале в регионе введено в эксплуатацию более 115 тыс. кв. м жилья, в том числе свыше 22 тыс. кв. м с господдержкой. Более 39 тыс. кв. м - в многоквартирных жилых домах, а также 76 тыс. кв. м индивидуального жилищного строительства. На 2019 год Гомельской области доведено задание по вводу в эксплуатацию 475 тыс. кв. м жилья.