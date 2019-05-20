ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
20.05.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ЛЮДИ ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОМОВ, СПРОС НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ В БЕЛАРУСИ ВЫСОКИЙ
10:18 20.05.2019

Сегодня люди заинтересованы в строительстве индивидуальных домов, спрос на земельные участки достаточно высокий. Об этом заявил заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Кухарев во время республиканского семинара по вопросам работы по обращению с ТКО и строительства индивидуальных жилых домов, который прошел 16-17 мая в Гомельской области.

"И наша задача - обеспечить население качественным и доступным жильем, в том числе за счет крупнопанельного домостроения. Скорость строительства таких домов значительно выше: в среднем на возведение уходит меньше месяца", - подчеркнул заместитель премьер-министра.

При этом, по его словам, необходимо предоставлять комплекс строительных услуг, а также альтернативы возведения. Это может быть, как строительство под ключ, так и приобретение так называемой коробки дома с кровлей, фундаментом, окнами и наружными дверями.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, участники форума ознакомились с особенностями развития массивов такого жилья в юго-восточном регионе. Стартовая точка - квартал индивидуальной жилой застройки в Брагине. Ряды с современными аккуратными фасадами органично вписались в существующий жилой массив и стали украшением въезда в райцентр. В 2018 году в райцентре было построено 20 таких домов для молодых специалистов. Первые семьи отметили новоселье в ноябре прошлого года. Участники семинара пообщались с жильцами.

Специалисты Гомельского ДСК возвели дома площадью 95 кв. м каждый по проекту "Шале", включающему три комнаты, просторную кухню и холл, отдельную гардеробную. Генеральный директор ОАО "Гомельский ДСК" Александр Гончаров представил также другие проектные решения одно- и двухэтажных коттеджей, строительство которых освоено на предприятии. С 2002 года специалисты комбината построили свыше 1,1 тыс. индивидуальных жилых домов в разных районах области.

Главным преимуществом массива индивидуальной застройки в Брагине Владимир Кухарев назвал размещение на свободных участках в секторе существующей застройки. "Такой подход наиболее рационален. Это позволяет сэкономить значительные средства на проведение и обустройство инженерных сетей и коммуникаций, благоустройство и озеленение", - сказал он.

В маршруте участников форума было также посещение производства домостроительных комбинатов, кварталов таунхаусов в Мозырском районе.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 21.05.2019
валюта курс
EUR 2.3235
USD 2.0819
RUB 3.2268
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 20.05.2019
валюта курс +/-
EUR 2.3235 -0.0081
USD 2.0819 -0.0035
RUB 3.2268 -0.0014
все курсы архив

Курсы в банках
на 20.05.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.3250 2.3280
USD 2.0830 2.0860
RUB 3.2170 3.2300
подробнее

Конвертация в банках
на 20.05.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1130 1.1180
EUR/RUB 71.9500 72.4000
USD/RUB 64.5000 65.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте