Сегодня люди заинтересованы в строительстве индивидуальных домов, спрос на земельные участки достаточно высокий. Об этом заявил заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Кухарев во время республиканского семинара по вопросам работы по обращению с ТКО и строительства индивидуальных жилых домов, который прошел 16-17 мая в Гомельской области.

"И наша задача - обеспечить население качественным и доступным жильем, в том числе за счет крупнопанельного домостроения. Скорость строительства таких домов значительно выше: в среднем на возведение уходит меньше месяца", - подчеркнул заместитель премьер-министра.

При этом, по его словам, необходимо предоставлять комплекс строительных услуг, а также альтернативы возведения. Это может быть, как строительство под ключ, так и приобретение так называемой коробки дома с кровлей, фундаментом, окнами и наружными дверями.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, участники форума ознакомились с особенностями развития массивов такого жилья в юго-восточном регионе. Стартовая точка - квартал индивидуальной жилой застройки в Брагине. Ряды с современными аккуратными фасадами органично вписались в существующий жилой массив и стали украшением въезда в райцентр. В 2018 году в райцентре было построено 20 таких домов для молодых специалистов. Первые семьи отметили новоселье в ноябре прошлого года. Участники семинара пообщались с жильцами.

Специалисты Гомельского ДСК возвели дома площадью 95 кв. м каждый по проекту "Шале", включающему три комнаты, просторную кухню и холл, отдельную гардеробную. Генеральный директор ОАО "Гомельский ДСК" Александр Гончаров представил также другие проектные решения одно- и двухэтажных коттеджей, строительство которых освоено на предприятии. С 2002 года специалисты комбината построили свыше 1,1 тыс. индивидуальных жилых домов в разных районах области.

Главным преимуществом массива индивидуальной застройки в Брагине Владимир Кухарев назвал размещение на свободных участках в секторе существующей застройки. "Такой подход наиболее рационален. Это позволяет сэкономить значительные средства на проведение и обустройство инженерных сетей и коммуникаций, благоустройство и озеленение", - сказал он.

В маршруте участников форума было также посещение производства домостроительных комбинатов, кварталов таунхаусов в Мозырском районе.