Для повышения эффективности сбора вторичных материальных ресурсов (ВМР) в частном секторе городов и небольших населенных пунктов необходим комплексный подход. Такое мнение высказал заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Кухарев во время республиканского семинара по вопросам работы по обращению с ТКО и строительства индивидуальных жилых домов, который прошел 16-17 мая в Гомельской области.

Владимир Кухарев отметил, что в этом направлении интересен наработанный опыт Гомеля, где более 60 тыс. населения проживает в частном секторе.

"Понятно, что именно в этом сегменте скапливается значительно больше вторичных материальных ресурсов, и наша задача - организовать работу с населением для качественного сбора ВМР. Мы обязаны обеспечить недопущение их вывоза на полигоны. Чтобы все было сделано на должном уровне, необходимо создать условия для раздельного сбора", - сказал Владимир Кухарев.

По его словам, комплексный подход должен быть в первую очередь в работе с населением.

"Наша задача - не только рассказывать и информировать людей, как правильно сделать, но и оказывать содействие", - подчеркнул вице-премьер.

В качестве примера в Гомеле он назвал предоставление на договорных условиях контейнеров для раздельного сбора мусора в частном секторе.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, в выездом на места вице-премьер Владимир Кухарев, Министр жилищно-коммунального хозяйства Александр Терехов, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык и участники семинара ознакомились с организацией работы по обращению с твердыми коммунальными отходами в Гомеле. В областном центре реализуется несколько экспериментальных проектов.

Так, об организации раздельного сбора твердых коммунальных отходов в индивидуальной жилой застройке и опыте информационно-разъяснительной работы с населением рассказал генеральный директор Гомельского городского ЖКХ Виктор Кулаго. На некоторых улицах (включая магистральные Барыкина, Кирова, Хмельницкого и другие) установлены 1,4 тыс. пластиковых контейнеров для раздельного сбора мусора. Они переданы на ответственное пользование жителям частного сектора. На каждое домовладение - по контейнеру для смешанных отходов и для вторичных материальных ресурсов. Сбор мусора - по специальному графику, придерживаться которого людям помогают предоставленные коммунальными службами календари с обозначенными датами объезда. В последующем планируется расширить раздельный сбор за счет дополнительного выделения в отдельный контейнер органических отходов.

Комментируя этот опыт, Владимир Кухарев также отметил работу в комплексе: "По условиям договора человек обязан сохранять предоставленный контейнер, а коммунальные службы в свою очередь берут обязательства в указанные сроки обеспечить вывоз". По мнению вице-премьера, наладив четкое взаимодействие, удастся обеспечить максимальную эффективность раздельного сбора не только в частном секторе, но и в многоэтажной жилой застройке. В последующем это позволит сэкономить на строительстве дорогостоящих мусоросортировочных заводов: полученные от населения ВМР можно будет напрямую направлять на дальнейшую переработку.

В отдельных многоквартирных жилых массивах Гомеля также налажена особая схема раздельного сбора мусора и вторичных материальных ресурсов с обустройством контейнерных площадок закрытого типа.

Специалисты КУП "Спецкоммунтранс" поделились опытом обустройства площадки для компостирования органической части отходов на полигоне ТКО за городом и возможностью их последующего использования. Благодаря такой схеме работы планируется снизить общий объем захороненных отходов.

Участникам семинара также продемонстрируют, как налажена сортировка ТКО и разборка сложной бытовой техники на экспериментальном сортировочном биомеханическом заводе в Гомеле.

Как ТКО получают вторую жизнь и в прямом смысле превращают отходы в доходы, покажут на участке по переработке пластмасс "Спецкоммунтранса". Выставка продукции предприятия, включающая полимерпесчаные изделия и из термопластических полимеров - наглядный тому пример. Это как негабаритные приспособления для быта и хозяйства, так и необходимые для городской инфраструктуры канализационные люки, тротуарная плитка и др.