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ЭКОНОМИКА РБ
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОСВОБОДИЛО ОТ ДОЛЖНОСТЕЙ ОДНИХ ЧИНОВНИКОВ И НАЗНАЧИЛО ДРУГИХ
09:58 20.05.2019
Постановлением Совета министров № 304 от 16 мая 2019 г. ряд чиновников освобожден от должностей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, Ия Малкина освобождена от должности первого заместителя министра природных ресурсов и охраны окружающей среды, Дмитрий Семенкевич освобожден от должности заместителя министра архитектуры и строительства. Они освобождены «в связи с истечением срока контракта».
Дмитрий Шэдко освобожден от должности первого заместителя министра связи и информатизации по соглашению сторон.
Этим же постановлением Алексей Ананич назначен в порядке перевода заместителем министра архитектуры и строительства; Игорь Костюков - первым заместителем министра архитектуры и строительства; Татьяна Лугина - в порядке перевода председателем Белорусского государственного концерна по производству и реализации товаров легкой промышленности.
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