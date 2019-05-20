Постановлением Совета министров № 304 от 16 мая 2019 г. ряд чиновников освобожден от должностей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, Ия Малкина освобождена от должности первого заместителя министра природных ресурсов и охраны окружающей среды, Дмитрий Семенкевич освобожден от должности заместителя министра архитектуры и строительства. Они освобождены «в связи с истечением срока контракта».

Дмитрий Шэдко освобожден от должности первого заместителя министра связи и информатизации по соглашению сторон.

Этим же постановлением Алексей Ананич назначен в порядке перевода заместителем министра архитектуры и строительства; Игорь Костюков - первым заместителем министра архитектуры и строительства; Татьяна Лугина - в порядке перевода председателем Белорусского государственного концерна по производству и реализации товаров легкой промышленности.