Завод по производству сульфатной беленой целлюлозы будет введен в IV квартале 2019 года. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас, посещая 17 мая ОАО "Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат".

"Производство сульфатной беленой целлюлозы - один из крупнейших проектов, которые реализуются в Беларуси. Сегодня предприятие работает в режиме опытно-промышленной эксплуатации. К сожалению, нам не удается в последнее время договориться с китайским генподрядчиком (компания САМСЕ), чтобы он в соответствии со своими контрактными обязательствами вводил этот завод в эксплуатацию, и мы делаем это своими силами", - отметил Сергей Румас, которого цитирует Аппарат Совмина.

"С учетом отсутствия генподрядчика и случаются такие неприятные инциденты, как случай с частичным обрушением кровли. Это неприятный, но, к сожалению, неизбежный момент, когда объект вводится не совсем в соответствии с инструкциями, которые предусматривают ввод именно генподрядчиком", - сказал он.

Тем не менее, по словам Сергея Румаса, предприятие устойчиво работает на 60% от производственной мощности, коллектив уже получил необходимый опыт. "Задача, которая поставлена Главой государства о вводе в эксплуатацию этого завода в IV квартале, безусловно, будет выполнена", - заверил руководитель Правительства.

Учитывая нестандартную ситуацию ввода в эксплуатацию завода, Светлогорский ЦКК и концерн "Беллесбумпром" представили правительству некоторые предложения.

"Мы понимаем сложность этой ситуации и в Правительстве будем принимать решения. Потому что ввод этого завода в эксплуатацию - общая задача, а не только предприятия или концерна. Это также задача и правительства", - заявил премьер-министр.

Что касается денежной помощи, то поступила просьба, чтобы в 2019 году погашение долга перед Эксимбанком Китая производило не предприятие, а Министерство финансов.

"С 2020 года денежные потоки позволяют предприятию самому обслуживать кредит. Учитывая, что срок ввода завода в эксплуатацию затянулся, мы с пониманием относимся к этому и будет принято решение о предоставлении отсрочки на один год. Для нас важно, чтобы это крупное предприятие работало", - резюмировал Сергей Румас.