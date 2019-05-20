ЭКОНОМИКА РБ

ЦЕНЫ НА ТОПЛИВО В БЕЛАРУСИ ПОВЫСИЛИСЬ

09:06 20.05.2019 В Беларуси с 19 мая повысились цены на топливо. Как сообщили ЭКОПРЕСС в концерне «Белнефтехим», цена бензина АИ-92-К5-Евро теперь составляет 1,56 рубля, АИ-95-К5-Евро – 1,67 рубля, АИ-98-К5-Евро – 1,88 рубля, ДТ – 1,67 рубля. «По состоянию на 17 мая с начала 2019 года цена российской нефти, поставляемой на белорусские НПЗ, выросла на 19,4%, а розничные цены на моторное топливо – в среднем на 7,8%. В соответствии с принятой концерном политикой сдерживания цен на автомобильное топливо розничные цены на АЗС с 19 мая 2019 г. увеличиваются на 1 копейку», - говорится в сообщении концерна.