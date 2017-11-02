В организациях Минска за январь-сентябрь 2017 г в сравнении с аналогичным периодом 2016 г. снижен на 4,4% уровень производственного травматизма, пишет агентство «Минск-Новости».

Как сообщила председатель комитета по труду, занятости и социальной защите населения Мингорисполкома Жанна Романович во время заседания Мингорисполкома, снижение наблюдается как по количеству случаев производственного травматизма со смертельным исходом (2017 г. — 9 случаев, 2016 г. — 12), так и с тяжелым исходом (2017 г. — 78 случаев, 2016 г. — 79).

Вместе с тем, по словам Ж. Романович, основная причина производственного травматизма — личная неосторожность работников. В настоящее время завершены расследования 57 несчастных случаев с тяжелым исходом из 78 произошедших. Выявлено, что 35% из них произошли из-за личной неосторожности самих потерпевших (на 5% больше, чем в 2016 г.). В 24% случаев установлены грубейшие нарушения требований безопасности труда, допущенные самим работником (на 4% больше, чем в 2016 г.).

В нынешнем году снизилось на 4% — до 17% — количество несчастных случаев, произошедших по причине невыполнения обязанностей по охране труда руководителями и специалистами организаций. На 3% — до 14% — вследствие неудовлетворительного содержания и недостатков в организации рабочих мест. Тем не менее на совести должностных лиц остается травмирование 18 работников в 2017 г.

Как подчеркнула Ж. Романович, большое внимание в Минске уделяется профилактике производственного травматизма: созданы и работают 10 соответствующих комиссий (9 районных и 1 городская), проводятся семинары по актуальным вопросам охраны труда, работники организаций и предприятий города проходят переподготовку и повышение квалификации по специальности «Охрана труда», во всех районах города созданы и работают мобильные группы по охране труда, комиссии по проверке знаний по вопросам охраны труда, мобильные группы и др.

За январь-сентябрь 2017 г. 102 рабочих места для 169 работников в столице приведены в соответствие с требованиями санитарно-гигиенических нормативов, для 82 работников на 49 рабочих местах улучшены условия труда.

До конца 2017 года в администрациях всех районов столицы планируют оборудовать кабинеты для проверки знаний по охране труда: экзамены будут сдавать на компьютере. Как пояснила Ж. Романович, это позволит исключить человеческий фактор и даст наиболее объективную оценку знаний проверяемых, а также побудит их повышать свой уровень знаний в вопросах охраны труда.