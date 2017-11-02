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ЭКОНОМИКА РБ
ГОДОВЫЕ ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ РАЙОНОВ БЕЛАРУСИ НА 2018 ГОД ДОЛЖНЫ БЫТЬ РАЗРАБОТАНЫ К 1 ДЕКАБРЯ
10:08 03.11.2017
Годовые планы развития районов Беларуси на 2018 год должны быть разработаны к 1 декабря. Такая информация прозвучала 1 ноября на семинаре по разработке планов развития областей (Минска), районов и городов областного подчинения на 2018 год с участием заместителей министра экономики Александра Червякова и Дмитрия Матусевича, представителей министерств, промышленных концернов, облисполкомов, Минского горисполкома и районных исполнительных комитетов.
Как сообщает Национальный центр правовой информации, семинар был посвящен методологии разработки годовых планов развития для каждого из районов страны. Ранее в республике не применялось такое планирование, но его актуальность, особенно в сфере строительства и инвестиций, очевидна.
«У нас на уровне республики и на уровне областей разрабатываются программы социально-экономического развития на 5 лет, которые потом разворачиваются в ежегодных прогнозах. На уровне района существуют только пятилетние программы, официального годового прогнозирования никто не осуществляет. И появляется проблема с тем, чтобы увидеть, как связаны предприятия, находящиеся на территории районов, как из их бизнес-планов складывается экономика региона», – пояснил заместитель министра экономики.
По мнению Александра Червякова без правильного планирования, организованного по схеме «предприятие-район-область-страна», выйти на принятые на V Всебелорусском собрании параметры будет очень тяжело. Возможно, дебютные подходы к подобному прогнозированию будут где-то упрощены, но основные траектории выхода на запланированный уровень должны быть просчитаны.
В основу годового планирования будут положены бизнес-планы предприятий, находящихся на территории района. При составлении планов развития должен соблюдаться отраслевой подход, учитываться вопросы инвестиций и строительства, внешней экономической деятельности, меры по развитию малого и среднего бизнеса.
За расчетный показатель будет принят рост доходов местных бюджетов от трудовой деятельности – те доходы, которые остаются в регионе. Научно-исследовательский экономический институт Минэкономики вместе с Министерством экономики разрабатывает методику расчета, в которую в течение года при необходимости будут вноситься требуемые практикой применения расчета корректировки.
При этом Александр Червяков обратил особое внимание представителей местных органов власти на недопустимость вмешательства в хозяйственную деятельность предприятий частной формы собственности. «В работе с частным бизнесом нужно использовать другие, косвенные инструменты регулирования: создавать условия и среду для развития, устранять барьеры», – отметил заместитель министра.
Таким образом, все планы развития районов должны быть представлены в Министерство экономики к 1 декабря 2017 года. Защита планов будет проводиться на местах под руководством Министра экономики и с участием представителей заинтересованных органов государственного управления.
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