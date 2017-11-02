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ЭКОНОМИКА РБ
МИНФИН УТВЕРДИЛ НОВЫЕ ЦЕНЫ НА ПРИНИМАЕМЫЕ В ГОСФОНД БЕЛАРУСИ ДРАГМЕТАЛЛЫ
09:36 03.11.2017
Министерство финансов утвердило цены на драгоценные металлы (кроме драгоценных металлов при осуществлении банковских операций), принимаемые в Госфонд Беларуси.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минфине, с 1 октября 2017 года цены на драгметаллы установлены в следующих размерах: золото – 77,00 рублей, серебро – 1,02 рубля; платина – 55,49 рубля; палладий – 58,76 рубля; родий – 84,63 рубля; рутений – 6,06 рубля; иридий – 59,88 рубля, осмий – 24,19 рубля.
Цены приведены за 1 грамм металла.
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