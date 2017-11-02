К Рождеству и Новому году в магазинах всех форматов пройдут многочисленные скидки и акции, пишет агентство «Минск-Новости».

Как сообщили в Главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома, за два предстоящих месяца торговые предприятия проведут более 2 тыс. разнообразных мероприятий и акций. Это 250 выставок-продаж и расширенных продаж непродовольственных товаров, более 500 рекламных акций с вручением покупателям подарков и сувениров, розыгрышем призов, свыше 450 распродаж товаров непродовольственного ассортимента со снижением розничных цен до 50 процентов, более 700 выставок-продаж и дегустаций кулинарной и кондитерской продукции и пр.

Сейчас готовится красочное убранство торговых объектов столицы: залов, витрин, прилегающих территорий. Первыми в новом оформлении встретят покупателей универмаги и торговые центры. Планируются, что до 1 декабря праздничный облик примут и остальные предприятия торговли и общественного питания.