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ЭКОНОМИКА РБ


ВЫРУЧКА БМЗ ЗА ДЕСЯТЬ МЕСЯЦЕВ СОСТАВИЛА БОЛЕЕ 969 МЛН ДОЛЛАРОВ
18:04 02.11.2017

За 10 месяцев 2017 года выручка ОАО «БМЗ — управляющая компания холдинга «БМК» составила более 969 млн долларов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, по оперативным данным, не менее 25% от общей суммы отгрузки приходится на инновационную продукцию.

Проводимая на БМЗ активная научно-исследовательская деятельность способствует постоянному расширению линейки выпускаемой металлопродукции по всем переделам. При этом львиная доля в инновационном производстве предприятия сегодня принадлежит сортопрокатному цеху №2 (СПЦ-2). Его современное оборудование позволяет выпускать абсолютно новые для завода виды металлопроката, востребованного на внешних рынках.

В целом проводимая с момента пуска СПЦ-2 работа уже позволила БМЗ выйти на реализацию продукции цеха более чем 120 различным потребителям, в том числе для таких премиальных сегментов, как автомобилестроение, производство подшипников и точное машиностроение. В частности, получено одобрение и ведутся серийные поставки сортового проката в прутках в адрес компаний, выпускающих комплектующие для ведущих автомобильных концернов: DAIMLER, VW, BMW, MAN и др. Востребованным является и прокат из подшипниковых марок стали, промышленные поставки которого в настоящее время осуществляются в адрес европейских потребителей. Свои ниши на мировом рынке стали нашла и катанка, выпускаемая в новом цехе: завершена работа по омологации БМЗ в качестве поставщика для крупнейшего мирового производителя пружин амортизаторов для автомобилестроения. Данный вид сортового проката реализуется также производителям пружин для мебельной промышленности в Польше и Литве.

Выпускаемый в СПЦ-2 металлопрокат активно отгружается и предприятиям отечественного машиностроительного комплекса, что позволяет им отказаться от импортных аналогов, следовательно, повысить свою конкурентоспособность.
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