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ЭКОНОМИКА РБ
ПОЧТИ 100% ДЕКЛАРАЦИЙ НА ТОВАРЫ ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ В МОГИЛЕВСКУЮ ТАМОЖНЮ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
17:53 02.11.2017
Почти 100% деклараций на товары представляется в Могилевскую таможню в электронном виде.
Как сообщает сайт Могилевского облисполкома, таможня проводит постоянную работу по совершенствованию таможенного администрирования и внедрению современных информационных технологий.
Сегодня, кроме декларирования в электронном виде, уже реализуются такие значимые проекты, как автоматическое совершение таможенных операций по выпуску отдельных категорий ввозимых и вывозимых товаров, то есть без участия должностного лица.
Так, в деятельности таможни доля автоматического выпуска вывозимых товаров составляет 14%, а ввозимых – 5,3% от общего количества помещенных под таможенные процедуры. Время, необходимое для совершения этих операций, в большинстве случаев составляет меньше минуты, что позволяет обеспечить движение товаров между участниками внешнеэкономической сделки в максимально короткие сроки.
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