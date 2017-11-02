Почти 100% деклараций на товары представляется в Могилевскую таможню в электронном виде.

Как сообщает сайт Могилевского облисполкома, таможня проводит постоянную работу по совершенствованию таможенного администрирования и внедрению современных информационных технологий.

Сегодня, кроме декларирования в электронном виде, уже реализуются такие значимые проекты, как автоматическое совершение таможенных операций по выпуску отдельных категорий ввозимых и вывозимых товаров, то есть без участия должностного лица.

Так, в деятельности таможни доля автоматического выпуска вывозимых товаров составляет 14%, а ввозимых – 5,3% от общего количества помещенных под таможенные процедуры. Время, необходимое для совершения этих операций, в большинстве случаев составляет меньше минуты, что позволяет обеспечить движение товаров между участниками внешнеэкономической сделки в максимально короткие сроки.