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ЭКОНОМИКА РБ


ЗА ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ ОРГАНИЗАЦИЯМИ КОНЦЕРНА «БЕЛНЕФТЕХИМ» ИСПОЛЬЗОВАНО БОЛЕЕ 1,014 МЛРД РУБЛЕЙ ИНВЕСТИЦИЙ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ
17:37 02.11.2017

За январь-сентябрь организациями концерна «Белнефтехим» использовано более 1,014 млрд рублей инвестиций в основной капитал, или 103,8% к уровню 2016 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, объем привлечения в Беларусь прямых иностранных инвестиций на чистой основе по курируемым концерном видам деятельности прогнозируется на уровне 110 млн долларов США.

На постоянном контроле концерна находится вопрос об исполнении контрагентами обязательств по расчетам. Доля концерна в общей дебиторской задолженности республики снизилась до 3,8%.

В стадии строительства находились 185 объектов, из них завершены строительством 57 объектов.

В 2017 году организациями концерна реализуются следующие проекты, вошедшие в Госпрограмму инновационного развития Беларуси на 2016-2020 годы:

«Главный корпус завода сверхкрупных габаритных шин. Создание производства цельнометаллокордных шин радиальной конструкции с посадочным диаметром до 63" с реконструкцией подготовительного цеха» (ОАО «Белшина») со сроком реализации в 2013-2018 годах и выходом на проектную мощность в 2019 году;

«Строительство комплекса замедленного коксования нефтяных остатков» (ОАО «Нафтан») со сроком реализации в 2006 – 2019 годах и выходом на проектную мощность в 2020 году;

«Строительство азотного комплекса в ОАО «Гродно Азот» (ОАО «Гродно Азот») со сроком реализации 2016 – 2021 гг. и выходом на проектную мощность в 2022 году.

Этапы реализации указанных проектов на текущий период выполнены.
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