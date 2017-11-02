С января 2016 года по май 2017 года проведена кадастровая оценка земель, земельных участков по видам функционального использования земель «жилая усадебная зона», «рекреационная зона», а также земель садоводческих товариществ и дачных кооперативов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГУП «Национальное кадастровое агентство», местные исполнительные комитеты все еще занимаются утверждением результатов проведенной кадастровой оценки. По состоянию на конец октября 2017 года количество возвратившихся решений об утверждении результатов кадастровой оценки земель в среднем по республике составляет около 89%.

В настоящий момент уже вернулось решение об утверждении результатов кадастровой оценки земель Минска, а результаты кадастровой оценки по нему уже внесены в Регистр стоимости.

По остальным областям ситуация следующая: Гомельская – 91%; Брестская – 87%; Могилевская – 82%; Минская – 72%.

По состоянию на 29 октября 2017 года в Регистр стоимости внесена кадастровая стоимость уже более чем по 85% территорий. С действующими кадастровыми стоимостями земель можно ознакомиться по адресу vl.nca.by.

Для ознакомления граждан с результатами проведенной кадастровой оценки, с возможными вариантами использования кадастровой стоимости земель и с процессом оспаривания результатов кадастровой оценки специалисты ГУП «Национальное кадастровое агентство» совместно с уведомлением о внесении результатов кадастровой оценки в регистр стоимости либо по электронной почте направляют в местные исполнительные комитеты запросы о размещении на их официальном сайте информационного сообщения «Кадастровая оценка земель, земельных участков по виду функционального использования «жилая усадебная зона» и «рекреационная зона», а также земель садоводческих товариществ и дачных кооперативов».

В настоящий момент местные исполнительные комитеты начали заниматься вопросом опубликования данных сообщений.